Tragico schianto con un furgone in via Mantova: muore dopo essere stato sbalzato dalla bici

Gravissimo incidente mortale nella serata di ieri, venerdì 22 gennaio in via Mantova. Un uomo, che stava percorrendo la strada all'altezza di Chiozzola a bordo della sua bici elettrica è stato travolto da un furgone ed è deceduto. Sul posto i soccorritori della Croce Rossa di Sorbolo e della Pubblica Assistenza di Colorno che hanno tentato di rianimare il ciclista ma per lui non c'è stato nulla da fare.

L'incidente è avvenuto verso le ore 22 di venerdi sera vicino al cavalcavia, nei pressi della Ferrero Mangimi. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato centrato in pieno dal furgone ed avrebbe fatto un volo di circa quaranta metri. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale e quelli della polizia locale di Parma. L'uomo alla guida della bicicletta è morto sul colpo.

