Via Muzzi, scontro tra auto e moto all'incrocio con via Strobel: ferito grave in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 1° giugno, in via Muzzi a Parma. Secondo le prime informazioni un'auto e una moto - mentre stavano percorrendo la strada all'incrocio con via Strobel, si sarebbero scontrate violentemente verso le ore 9.

Le cause sono al vaglio della polizia locale di Parma, che è intervenuta sul posto per i rilievi previsti per legge. In conseguenza dell'impatto il conducente della moto, che è stato sbalzato sull'asfalto, ha avuto la peggio. Soccorso dall'ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.