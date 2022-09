Travolge uno scooter in via Traversetolo e scappa: è caccia all'auto pirata

Ha travolto uno scooter in via Traversetolo a Parma e non si è fermato a soccorrere il motociclista ferito. L'auto pirata avrebbe provocato l'incidente dopo le ore 18 di domenica 17 settembre.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica che hanno medicato sul posto e poi trasportato al pronto soccorso il conducente della moto, che ha riportato ferite serie. Ora è caccia al pirata della strada. La polizia locale ha effettuato i rilievi previsti per legge e sta cercando di risalire alla sua identità.