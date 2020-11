Madre e figlia si schiantano in auto in viale Piacenza: muore 67enne

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella serata di ieri venerdì 20 settembre a Parma, nella centralissima viale Piacenza. Per cause in corso di accertamento un auto, a bordo della quale stavano viaggiando madre e figlia, si è schiantata contro un cordolo. Erano da poco passate le ore 21.30. Le conseguenze sono state molto gravi: una donna di 67 anni, Velia Salerno, dopo essere stata ricoverata d'urgenza nel reparto di Rianimazione del Maggiore è deceduta in seguito alle gravissime ferite riportate nello schianto. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, l'ambulanza e l'automedica. Secondo le prime informazioni la donna, che era al volante dell'auto, avrebbe avuto un malore.