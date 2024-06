Scontro tra due auto a Basilicanova: tre feriti in ospedale

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica 9 giugno in località La Piazza di Basilicanova. Secondo le prime inforrmazioni due auto si sarebbero scontrate mentre percorrevano via Traversetolo. Sul posto due ambulanze e l'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo, oltre ai vigili del fuoco. Secondo le prime inforrmazioni tre persone sarebbero rimaste ferite. Le condizioni di salute sono di media gravità e non si troverebbero in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge. La dinamica dello scontro è in corso di accertamento.

