A1, incidente coinvolge 5 auto: 8 chilometri di coda nel tratto compreso tra Parma e Fidenza

Agli utenti diretti verso Milano si consiglia di uscire a Parma, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada sulla A15 a Parma ovest. In alternativa, dopo l'uscita a Parma, gli utenti potranno percorrere la SS 9 Via Emilia e rientrare in A1 a Fidenza