A1, scontro tra due moto: un ferito grave a Vaio

Ieri sera, intorno alle 19:30 sull'Autostrada A1, all'altezza del chilometro 87, per ragioni ancora in corso d'accertamento, due moto si sono scontrate dando vita a un pericoloso incidente. Uno dei centauri è stato portato all'Ospedale di Vaio con ferite di media gravità l'altro non ha necessitato del trasporto nella struttura ospedaliera. Sul posto la Polizia e l'ambulanza di Fidenza con un infermiere a bordo.

Stamattina, invece, intorno alle 7:20, in via Mantova si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter senza particolari conseguenze. L'autista del motorino è stato trasportato al Pronto Soccorso di Parma per accertamenti.