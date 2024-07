A1, tir perde un carico di uova: tratto chiuso

Notte intensa per i vigili del fuoco del comando di Via Chiavari. Una squadra è stata impegnata a causa di un incidente all'altezza di Parma sull'Autostrada A1, all'altezza del chilometro 112 nord, in direzione Milano, dopo che un mezzo pesante è finito fuori strada perdendo il carico che trasportava. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato l'autista del Tir a perdere il controllo del mezzo: l'incidente non ha riportato conseguenze gravi, se non la semina lungo il manto stradale delle uova. L'uomo ha rimediato ferite non gravi, mentre il tratto stradale interessato dal sinistro è rimasto chiuso fino alle 7. Dalla caserma di via Chiavari, poco prima delle 6, è partito un auto botte attraverso il quale è stato ripulito l'asfalto in seguito alla caduta del carico. Sul posto anche la Polizia Stradale, impegnata assieme ai vigili del fuoco per ripristinare il traffico lungo le carreggiate. Resta ancora chiuso il casello.