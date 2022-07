A15 da incubo: incidente provoca 12 chilometri di coda sulla Parma-La Spezia

Destinazione mare: altro sabato da incubo per chi si è messo in viaggio sulla Parma-La Spezia. Traffico praticamente in tilt a causa di un incidente (e un mezzo fermo) che ha provocato una coda lunga 12 chilometri tra Aulla e lo snodo con l'A12, in direzione La Spezia.

Le temperature torride di oggi, sabato 16 luglio, non aiutano gli automobilsiti in transito. Si sta lavotando per smaltire i rallentamenti.