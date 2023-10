A15, terribile scontro tra auto e camion: una donna ha perso la vita

Terribile incidente in A15, al chilometro 47, carreggiata Sud in direzione Parma. Coinvolti due auto e un camion. C'è una vittima: una donna di 65 anni che ha riportato ferite gravissime. Altri due feriti sono stati trasportati all'Ospedale di Parma. Sul posto l'elisoccorso del 118 di Parma, l'automedica e due ambulanze da Borgotaro. Necessario l'intervento di due squadre di vigili del fuoco, con le forze dell'ordine al lavoro per riportare la situazione alla normalità. Si segnalano 2 chilometri di coda tra Fornovo e Borgotaro e 3 chilometri di coda fra Pontremoli e Berceto.

In aggiornamento