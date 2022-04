Altro incidente in A1, auto si ribalta a Ugozzolo: feriti gli occupanti

Un altro incidente in A1, nel tardo pomeriggio di oggi. Stavolta è accaduto all'altezza del cavalcavia di Ugozzolo, in direzione Bologna, dove un'auto si è capovolta sulla carreggiata per cause in corso di accertamento. Feriti gli occupanti dell'auto coinvolta nell'incidente. Secondo le prime sommarie ricostruzioni, sembra che nessuno sia rimasto ferito gravemente. Il sinistro ha causato code di sette chilometri, con forti ripercussioni sul traffico verso quel lato dell'Autosole, riproponendo prepotentemente i problemi degli incidenti stradali e dei forti rallentamenti sull'A1.