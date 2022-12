Andrea Lodi Rizzini, arrestato un 60enne alla guida dell'auto pirata che ha ucciso il cuoco

Un uomo di 60 anni, originario della provincia di Cosenza e residente in Svizzera, è stato arrestato dai carabinieri di Viadana con l'accusa di essere il conducente dell'auto pirata che ha investito e ucciso nella notte di Natale tra Boretto e Viadana Andrea Lodi Rizzini, il cuoco 43enne diplomato all'Istituto alberghiero Magnaghi di Salsomaggiore Terme.

Secondo gli inquirenti alla guida del mezzo c'era il 60enne, individuato e arrestato dai carabinieri. I militari della Compagnia di Viadana lo hanno individuato dall'esame delle telecamere della zona mentre al volante di una Bmw serie 1 con targa svizzera attraversava il ponte sul fiume tra Viadana e Boretto, a pochi metri di distanza da dove era stato trovato il cadavere dello chef, diretto verso Viadana

L'auto, una Bmw serie 1 che sarebbe stata immatricolata tra il 2011 e il 2012, è passata nel punto in cui Andrea Lodi Rizzini è stato investito verso le ore 21.30, nei pressi del distributore dell'Eni a piedi del ponte tra Boretto e Viadana. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il cuoco 43enne avrebbe preso la bicicletta per andare da alcuni amici ma poi l'avrebbe abbandonata a bordo della strada (aveva una gomma a terra) per proseguire a piedi.