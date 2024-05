Auto finisce nel canale: donna grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato 4 maggio a Diolo di Soragna, prima delle ore 7. Per cause in corso di accertamento la conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che è finito nel canale a lato della carreggiata. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza e l'automedica di San Secondo. Dopo aver prestato i primi soccorsi alla donna l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono serie: avrebbe infatti riportato traumi in varie parti del corpo.

