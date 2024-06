Auto contro scooter a Botteghino: un ferito

Incidente grave ieri sera intorno alle 20 alla rotatoria di Botteghino: un'auto e uno scooter si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto. Ad avere la peggio l'uomo in sella allo scooter, finito sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno soccorso portandolo poi all'ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità.