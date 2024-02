Auto contro scooter in viale Berenini a Parma: ferito in ospedale

Grave incidente stradale nelle prime ore della mattinata di mercoledì 14 febbraio a Parma in viale Berenini. Per cause in corso di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrati, poco dopo le ore 6. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre alle forze dell'ordine. Il conducente dello scooter è caduto a terra, procurandosi alcune ferite e traumi in varie parti del corpo. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite di media gravità

IN AGGIORNAMENTO