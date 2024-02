Auto elettrica distrutta dalle fiamme lungo l'autostrada A1 a Fidenza: colonna di fumo e disagi al traffico

Una Mitsubishi elettrica ha preso fuoco mentre stava percorrendo l'autostrada A1, tra Fiorenzuola d'Arda e Fidenza nella mattinata di mercoledì 21 febbraio, poco prima delle ore 7.30. Lungo l'arteria stradale gli automobilisti hanno visto una colonna di fumo salire dalla zona dell'incendio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in atto le operazioni di spegnimento del rogo. In seguito all'incidente si sono formati circa 5 chilometri di coda nel tratto interessato, tra i caselli di Fidenza e di Fiorenzuola. Fortunatamente l’incendio non ha coinvolto nessuno e la polizia stradale si è occupata della viabilità.

AUTOSTRADE - Coda di 5 km tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fidenza per Veicolo in fiamme Entrata consigliata verso Bologna: Fidenza. Uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud.

