Auto esce di strada a Noceto: conducente ricoverato in ospedale

Grave incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 24 marzo, a Noceto in via Centolance. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto, poco dopo le ore 21, ha perso il controllo del mezzo, che è finito fuori strada. Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo e l'hanno poi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari, anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.