Paura in A1, auto prende fuoco mentre percorre l'autostrada: il conducente scende appena in tempo

Attimi di paura nelle prime ore della mattinata di lunedì 15 maggio lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 124 Nord. Per cause in corso di accertamento un'auto ha preso fuoco mentre stava percorrendo il tratto autostradale. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Parma, partiti dalla caserma di via Chiavari. L'episodio si è verificato poco dopo le ore 7. Sul posto anche l'ambulanza del 118.

IN AGGIORNAMENTO