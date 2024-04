Auto finisce contro una casa e si ribalta: un ferito grave

Grave incidente stradale nella serata di martedì 23 aprile a Pontetaro. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che ha finito la sua corsa contro il muro di un'abitazione e poi si è ribaltato. L'allarme è scattato poco dopo le 20.30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ai carabinieri. I militari hanno effettuato i rilievi previsti per legge mentre i sanitari hanno prestato soccorso al conducente, trasportato in gravi condizioni di salute al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono considerate gravi.

IN AGGIORNAMENTO