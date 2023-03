Auto fuori strada a Baganzola: due feriti nell'impatto con il fosso

Finisce con l'auto nel fosso a Baganzola all'altezza del cavalcavia dell'autostrada e manda il traffico in tilt. E' accaduto stasera, 20 marzo. Ferito il conducente e l'altra persona a bordo. L'auto, secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, è finita nel fosso a margine della strada.Traffico in tilt a causa dell'intervento dei mezzi di soccorso, sul posto per i rilievi e per mettere in sicurezza il mezzo e l'area dell'incidente.