Auto fuori strada in tangenziale all'altezza di Baganzola: il mezzo contro una pianta, due feriti

Incidente stamattina intorno alle 9 in tangenziale, all'altezza di Baganzola: due i feriti ricoverati in ospedale. Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada andando a sbattere contro una pianta. Uno dei due feriti ha riportato traumi di media gravità; meno grave l'altra persona. Sul posto il 118. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale.