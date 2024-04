Auto contro il guardrail in A15: ferito in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì 22 aprile lungo l'autostrada A15 Parma-La Spezia, all'altezza di Solignano. Erano da poco passate le ore 17 quando, per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro il guardrail. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure alla persona ferita, per poi trasportarla al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe riportato ferite serie ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia stradale, che si è occupata dei rilievi previsti per legge. L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.