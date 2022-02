Paura in tangenziale, auto a Gpl prende fuoco: la conducente scende pochi istanti prima

Stava guidando la sua auto a Gpl nella zona della tangenziale quando, all'improvviso, probabilmente a causa di un cortocircuito, dal mezzo è iniziato ad uscire fumo: in pochi istanti il veicolo, una Ford Focus, ha preso fuoco ed è stato distrutto completamente dalle fiamme. La conducente è riuscita a fermarsi, scendere dal veicolo poco prima che le fiamme avvolgessero l'auto e a mettersi in salvo. L'episodio si è verificato verso le ore 17 di ieri, sabato 12 febbrario, all'altezza dell'uscita di via Paradigna. Si è sollevata una colonna di fumo alta, visibile anche a distanza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. L'ulteriore pericolosità era dovuta infatti alla presenza dell'impianto a Gpl ma fortunatamente non si sono verificate esplosioni.