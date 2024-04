Si scontra con un'auto: motociclista in ospedale

Nelle prime ore del pomeriggio di lunedì 8 aprile si è verificato un grave incidente stradale lungo la via Provinciale a Sala Baganza che ha coinvolto, secondo le prime informazioni, un'auto e una moto. In conseguenza dello scontro il conducente del mezzo a due ruote è rimasto ferito, fortunatamente non in modo gravissimo. Se in un primo momento le sue condizioni di salute sembravano quelle di un ferito lieve poi si sono leggermente aggravate ed è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per alcuni accertamenti medici. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi