Auto sbanda in via Emilio Lepido e si schianta contro due pali: un ferito

Incidente stanotte poco prima dell'una in via Emilio Lepido, all'altezza di Pittarosso, dove un'auto ha sbandato finendo fuori strada, incastrandosi tra due pali. Le cause sono in corso di accertamento. Scattati immediatamente i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Ferito il conducente, che ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore.