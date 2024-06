Auto sbatte contro un albero: donna grave al Maggiore

E' ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale, avvenuto all'alba di domenica 2 giugno a a Casa Verde di Borgonovo, in provincia di Piacenza. L'auto a bordo della quale stava viaggiando è finita fuori strada, buttando giù una cancellata e andando a sbattere contro un albero.

A bordo della Fiat Punto una famiglia di origine straniera residente nel lodigiano. Grave una donna, portata all’ospedale maggiore di Parma con l’elisoccorso. Illeso un bambino di pochi mesi trasportato al pronto soccorso pediatrico di Piacenza per accertamenti. Hanno riportato alcune ferite e lievi traumi le altre due persone a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni e i sanitari inviati dal 118 con l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, l’ambulanza della Croce Rossa di Pianello, l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone, l’auto infermieristica del 118 del pronto soccorso di Castelsangiovanni, l’auto medica del 118 dell’ospedale di Piacenza, oltre all’elisoccorso di Parma. Sul posto anche i carabinieri, per i rilievi.