Auto si schianta a Neviano: due bimbi tra i feriti

Grave incidente oggi pomeriggio, 7 giugno, nel comune di Neviano degli Arduini. Feriti una donna e due bambini, che si trovavano all'interno di un'auto finita fuori strada. Le tre persone sono state trasportate all'ospedale Maggiore con ferite lievi. Sul posto gli agenti della polizia locale dell’Unione montana Appennino Parma Est per i rilievi del caso e per capire le cause dell'incidente, avvenuto esattamente in località Scorcoro, nella frazione di Bazzano nel comune appunto di Neviano degli Arduini. Da una prima sommaria ricostruzione, la donna sembrerebbe aver perso il controllo dell'auto che è finita contro una pianta e poi fuori strada. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche l'automedica e due ambulanze della Croce Azzurra di Traversetolo, i vigili del fuoco di Langhirano.