Auto si schianta contro un palo nella notte in via Emilio Lepido: conducente grave al Maggiore

Nel corso della nottata tra martedì 24 e mercoledì 25 gennaio si è verificato un grave incidente stradale in via Emilio Lepido, nel quartiere San Lazzaro. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro un palo. Secondo le prime informazioni l'incidente non ha coinvolto altri veicoli. In conseguenza dello schianto il conducente avrebbe riportato ferite gravi e traumi in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono giudicate serie dai medici.

