Auto si ribalta a Bardi: tre persone incastrate nell'abitacolo

Pauroso incidente oggi pomeriggio a Ca' Bagaia, frazione di Bardi. Un'auto è finita fuori strada capovolgendosi. Secondo le prime informazioni, l'uomo al volante avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per una distrazione. A bordo c'erano in totale tre persone, tutte rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. I tre, che non sarebbero in pericolo di vita, stanno per essere trasferiti al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma per gli accertamenti dsel caso.