Auto si ribalta in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola: tre feriti

Due auto ribaltate in due diversi incidenti. Poco prima delle 7, scontro tra due auto in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, al chilometro 83 in direzione nord. Nell'impatto una delle macchine si è ribaltata terminando la corsa in mezzo alla carreggiata. Tre feriti, uno dei quali trasportato all'ospedale di Vaio con traumi al torace di media gravità. Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Dinamica al vaglio.

In zona Parma Retail, invece, un'auto è finita in un fosso in strada di Gainago. Al volante una donna, che avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada per poi ribaltarsi. La conducente è rimasta illesa.