Auto si ribalta in tangenziale: conducente gravissimo al Maggiore

Grave incidente stradale alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 16 agosto. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata mentre stava percorrendo la tangenziale di Parma, in corrispondenza dell'uscita 17.

Secondo le prime informazioni il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore in gravi condizioni di salute. Il conducente avrebbe riportato infatti traumi in varie parti del corpo ed ora si troverebbe nell'area rossi sotto stretta osservazione medica.

IN AGGIORNAMENTO