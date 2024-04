Altro incidente stamattina fra Sorbolo e Colorno. A ponte Albertelli intorno alle 10 si è ribaltata un'auto per cause ancora in corso di accertamento. Un ferito. Si tratta di una persona che ha riportato traumi di media gravità. Si è comunque reso necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasporto del paziente al Maggiore di Parma.