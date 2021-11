Auto si schianta contro il guardrail in A15, quattro feriti: uno gravissimo

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo l'autostrada A15, all'altezza di Berceto. Per cause in corso di accertamento un'auto con a bordo quattro persone si è schiantata contro il guardrail. Le conseguenze sono state molto gravi: quattro feriti tra cui uno gravissimo, che è stato trasportato d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Gli altri tre feriti sono stati portati al pronto soccorso. Dopo pochi minuti dall'incidente sono infatti arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.