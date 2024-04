Auto si schianta contro un muro: conducente grave

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 18 aprile a Castione Baratti, frazione di Traversetolo. Per cause in corso di accertamento, verso le ore 13, un'auto si è schiantata contro un muro mentre stava percorrendo la strada provinciale. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 - gli operatori della Croce Azzurra di Traversetolo - oltre ai vigili del fuoco. Il conducente, che si trovava all'interno del veicolo, ha riportato traumi in varie parti del corpo. Trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma è seriamente ferito ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.

IN AGGIORNAMENTO