Autobus contro una bicicletta in via Trento: conducente grave al Maggiore

Momenti di paura nella serata di sabato 3 giugno per un incidente che ha coinvolto un ciclista ed un autobus. La dinamica dello scontro non è ancora chiara ma secondo le prime informazioni, verso le ore 20 in via Trento, i due mezzi sarebbero venuti a contatto. Ad avere la peggio nello scontro il ciclista, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso del Maggiore con ferite di media gravità. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.

