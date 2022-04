In A1 è emergenza traffico e sicurezza: dall'inizio dell'anno un incidente ogni quattro giorni

Dall'inizio del 2022 lungo il tratto dell'autostrada A1 compreso tra i caselli di Parma e di Fidenza si sono verificati circa una ventina di incidenti stradali, considerando solo quelli con feriti gravi. Una media di un incidente ogni quattro giorni e di circa sette incidenti al mese, tra gennaio, febbraio e marzo. Nel mese di aprile ci sono stati già due incidenti, sempre nel tratto tra i due caselli, in particolare in corrispondenza del bivio per l'autostrada Parma-La Spezia.

Se registriamo anche i i tamponamenti senza feriti o con feriti lievi la media sale a circa un incidente ogni due giorni. Le ripercussioni, praticamente quotidiane, sul traffico autostradale dell'A1, lungo la via Emilia e nella zona della tangenziale e dell'Interporto sono enormi. Rallentamenti, code e disagi alla circolazione che incidono fortemente sui tempi di percorrenza di un tratto lungo solo 20 chilometri. C'è poi la questione della sicurezza: i tamponamenti, sopratutto nel tratto relativo al bivio per l'A15, sono praticamente quotidiani, soprattutto in presenza di cantieri e lavori per il ripristino della pavimentazione.

Una situazione che, ogni volta, scatena le proteste dei cittadini e degli automobilisti ma che continua a ripetersi identica mese dopo mese. Percorrere il tratto autostradale è diventato ormai un percorso ad ostacoli: chi da Parma si sposta a Fidenza per lavoro o viceversa è ormai esasperato per la situazione che si è venuta a creare. Oltre all'autostrada anche la via Emilia, in caso di incidenti, è congestionata dal traffico, anche dei mezzi pesanti, soprattutto in caso di chiusura del tratto dell'A1.