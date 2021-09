Baccanelli, cade da un cancello alto due metri: trasportato al Maggiore

E' caduto, nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre da un cancello alto due metri in località Baccanelli, si è ferito ed è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'episodio, che deve ancora essere chiarito, si è verificato lungo via la Spezia, all'altezza del civico 243. Non si sa ancora, infatti, perchè la persona ferita si trovasse sul cancello: in ogni caso l'impatto con l'asfalto è stato violento e sono state necessarie le cure dei sanitari del 118.