Borgotaro, precipita in una scarpata con l'auto: deceduto 41enne

Tragedia a Valletto, al Passo del Brattello nei pressi di Borgotaro. Un 41enne ha perso il controllo della sua auto, 50 di cilindrata proveniente da Pontremoli. Percorreva la strada del passo del Brattello quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo ed è uscito di strada precipitando nella scarpata. Per l'uomo non c'è stato niente da fare. Inutili i soccorsi immediati: l'uomo, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato trasportato all'ospedale di Borgotaro in elisoccorso ma è deceduto poco dopo a causa delle gravi condizioni delle ferite.