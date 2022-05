Borgotaro, scontro frontale tra due auto: ferita una postina

Incidente a Borgotaro, in località Grifola, in una strada interna e stretta che va verso Pontremoli. Nel primo pomeriggio di oggi, 24 maggio, due auto si sono scontrate per cause ancora in corso d'accertamento. Su una di queste c'era una postina di 53 anni, ferita in maniera seria e aiutata a uscire dalla sua auto di servizio dalla guardia medica e dagli operatori dell'Assistenza Pubblica di Borgotaro.

E' stata trasportata all'Ospedale Maggiore di Parma con l'elisoccorso. Sull'altra auto una donna di 39 anni, residente a Borgotaro, che ha ripotato ferite non gravi. Sono a lavoro, per ricostruire le cause che hanno portato allo scontro, i carabinieri di Borgotaro. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, per la rimozione dei mezzi danneggiati e rendere agibile il tratto di strada. Sono intervenute due ambulanze dell’Assistenza Pubblica di Borgotaro-Albareto, l’automedica, l’elicottero dal Maggiore e i carabinieri del nucleo radiomobile di Borgotaro.