Busseto, investita da un'auto nel cortile: arriva l'Elisoccorso, 75enne grave al Maggiore

Paura a Busseto nella tarda mattinata di oggi, 11 marzo: una 75enne è stata investita da un'auto in strada Borre, al civico 25. Sembra che la donna sia stata investita nel cortile di casa per cause in corso di accertamento. Da Parma è volato l'Elisoccorso. La donna è stata trasferita all'Ospedale Maggiore in gravi condizioni.

Sull'episodio indagano i carabinieri che stanno cercando di capire la dinamica dell'incidente.