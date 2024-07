Cade dalla bicicletta: 58enne al Maggiore di Parma

E' stata ricoverata in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma la ciclista che ha perso il controllo del mezzo a due ruote, nel tardo pomeriggio del 12 luglio a Toano, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni la donna avrebbe frenato mentre stava affrontando una discesa a forte velocità, dopo aver visto un trattore. La ciclista è stata sbalzata dal mezzo ed è finita nel campo. Sul posto i mezzi di soccorso del 118, oltre ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. La donna è stata trasportata d'urgenza a Parma con l'elisoccorso.