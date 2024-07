E' stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma il ciclista che è caduto in un canale, nella mattinata di giovedì 4 luglio, in località Pallastrelli a Castell'Arquato, in provincia di Piacenza. L’uomo ha riportato diversi traumi ed è stato soccorso dall'automedica di Fidenza, da un'ambulanza di Fiorenzuola e dall'elicottero del 118 che si alzato in volo dal Maggiore.