Cade in bicicletta in via Emilia Ovest: donna in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato alle ore 13 di lunedì 8 aprile lungo via Emilia Ovest. Verso l'ora di pranzo, per cause in corso di accertamento, una donna alla guida di una bicicletta è caduta rovinosamente sull'asfalto. In seguito alla caduta la ciclista ha riportato ferite e traumi in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre alla polizia locale. Secondo le prime informazioni la caduta sarebbe avvenuta senza il coinvolgimento di altri mezzi. La donna è stata medicata sul posto e poi trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono di media gravità e fortunatamente non è in pericolo di vita. Agli agenti il compito di effettuare i rilievi previsti per legge e di ricostruire la dinamica dell'incidente: si è trattato quasi certamente di una caduta in solitaria.

