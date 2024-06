Cade con la moto, motociclista ferito a Piantonia: è grave

Grave incidente oggi pomeriggio poco dopo le 17 a Piantonia, frazione di Fornovo.Un motociclista, per cause in corso di accertamento, sarebbe scivolato sull'aslfalto riportando ferite molto gravi. Il motociclista, un 53enne, è stato trasportato con l’Elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma. Indagini in corso per capire cosa sia successo. Da una prima sommaria ricostruzione dei fatti, sembra che il centauro sia caduto da solo sull'asfalto. Ma le indagini sono in corso per verificare il tutto.