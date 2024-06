Cade dalle scale di casa e batte la testa, interviene l'eliambulanza

Intervento del 118 e anche dell'eliambulanza vicino a Castellarquato nella notte tra sabato e domenica 23 giugno. Una donna di 68 anni è caduta accidentalmente dalle scale nella sua abitazione, in località Mariani, e ha perso conoscenza. Sul posto la Centrale Operativa 118 Emilia Ovest di Parma ha inviato l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Vernasca, l’auto infermieristica del pronto soccorso di Fiorenzuola, l’automedica dell’ospedale di Fidenza. La donna ferita, avendo riportato un trauma cranico e la frattura dell’omero, è stata trasportata con l'eliambulanza giunta da Brescia all’ospedale di Cremona. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.