È caduto e ha battuto la testa in casa, per lui è stato necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Attimi di apprensione per un bambino di sei anni. Nella mattinata di domenica 5 marzo è stato trasportato da Pontedellolio all'ospedale di Piacenza in ambulanza. Sul mezzo della Pubblica Assistenza Valnure, anche il medico del 118. A Pontedellolio era anche atterrato l'elicottero del 118 di Parma.