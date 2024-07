Cade in bici all'alba: ricoverato in ospedale

E' caduto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta, alle prime luci dell'alba di sabato 6 luglio, lungo la via Emilia a Pontetaro. L'episodio è avvenuto poco prima delle sei e mezza di mattina. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ciclista ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. L'uomo si troverebbe in condizioni di media gravità e non sarebbe in pericolo di vita.