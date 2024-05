Calestano, perde il controllo dell'auto e finisce in una scarpata

È finito fuori strada per aver perso il controllo dell'auto, precipitata in un secondo momento in una scarpata ai margini della Provinciale 15, nei pressi di Calestano, in via Battilocchi. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14, quando il conducente, per cause ancora in corso d'accertamento, ha riportato ferite di media gravità. È stato necessario l'elisoccorso arrivato dall'ospedale di Parma. La dinamica, poco chiara al momento, è al vaglio degli inquirenti.