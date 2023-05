Camion in 'panne' lungo l'autostrada A1: code di tre chilometri tra Fidenza e Parma

Un camion in avaria e tre chilometri di coda, in aumento, tra Fidenza e Parma in direzione Bologna. Nella mattinata di martedì 30 maggio gli automobilisti che si sono messi in viaggio lungo l'autostrada A1 sono rallentati dal mezzo, che si è fermato al centro della carreggiata. In conseguenza della situazione si sono formate alcune code. Sul posto anche la polizia stradale che sta gestendo il traffico in zona. La coda inizia a partire dal chilometro 101 Nord.