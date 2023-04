Camion in avaria in via Europa: caos traffico e rallentamenti

Un mezzo pesante in avaria in via Europa a Parma, all'altezza della rotatoria di Moletolo, sta provocando rallentamenti al traffico in zona e creando alcune situazioni di disagio per gli automobilisti. L'incidente si è verificato poco prima delle ore 10 e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico in zona. Il consiglio per gli automobilisti è di percorrere via San Leonardo, in alternativa a via Europa.

IN AGGIORNAMENTO